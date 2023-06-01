НБУ ввел в обращение памятные монеты «Рожденный в Украине» (фото)

Национальный банк в Международный день защиты детей, 1 июня, ввел в обращение памятные монеты «Рожденный в Украине». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Монета «Рожденный в Украине» имеет два вида. Номинал обеих монет — 5 грн, изготовлены они из серебра и нейзильбера.

Родившийся в Украине (серебро)

Аверс

На аверсе монеты размещены: вверху малый Государственный Герб Украины, слева и справа от которого надписи полукругом — УКРАИНА, год чеканки монеты 2023; номинал ПЯТЬ ГРИВЕН, в центре изображена наполненная народным колоритом картина Олега Шупляка «Колыбель», на которой воплощен один из самых дорогих архетипов украинцев — родительский дом в окружении мальв и полотенца, который является одновременно колыбелью и гнездышком, что символизирует продолжение.

Реверс

На реверсе монеты изображена картина Олега Шупляка «Связь»: на фоне стилизованной вселенной — малыш-космонавт, неразрывно связанный пуповиной с матерью-Украиной (карта Украины вверху), слева полукругом размещена зеркальная надпись РОЖДЕННЫЙ В УКРАЕ.

Характеристики

Художник: Шупляк Олег

Скульптор: Анатолий Демяненко, Атаманчук Владимир

Тираж (объявленный/фактический), шт.: 5000/5000

Масса драгоценного металла в чистоте, г: 15.55

Диаметр, мм: 33

Категория качества чеканки: пруф

Группа: гладкая с углубленной надписью

Родившийся в Украине в сувенирной упаковке (нейзильбер)

Характеристики

Тираж (объявленный/фактический), шт.: 75000/75000

Масса, г: 16.54

Диаметр, мм: 35

Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед

Группа: рифленая

Как и когда можно приобрести монеты

Реализация этих монет начнется с 5 июня.

Приобрести их можно в интернет-магазине НБУ и у банков-дистрибьюторов: