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1 июня 2023, 15:34 Читати українською

НБУ ввел в обращение памятные монеты «Рожденный в Украине» (фото)

Национальный банк в Международный день защиты детей, 1 июня, ввел в обращение памятные монеты «Рожденный в Украине». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк в Международный день защиты детей, 1 июня, ввел в обращение памятные монеты «Рожденный в Украине».
Фото: НБУ

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Монета «Рожденный в Украине» имеет два вида. Номинал обеих монет — 5 грн, изготовлены они из серебра и нейзильбера.

Родившийся в Украине (серебро)

Аверс

На аверсе монеты размещены: вверху малый Государственный Герб Украины, слева и справа от которого надписи полукругом — УКРАИНА, год чеканки монеты 2023; номинал ПЯТЬ ГРИВЕН, в центре изображена наполненная народным колоритом картина Олега Шупляка «Колыбель», на которой воплощен один из самых дорогих архетипов украинцев — родительский дом в окружении мальв и полотенца, который является одновременно колыбелью и гнездышком, что символизирует продолжение.

Реверс

На реверсе монеты изображена картина Олега Шупляка «Связь»: на фоне стилизованной вселенной — малыш-космонавт, неразрывно связанный пуповиной с матерью-Украиной (карта Украины вверху), слева полукругом размещена зеркальная надпись РОЖДЕННЫЙ В УКРАЕ.

Характеристики

  • Художник: Шупляк Олег
  • Скульптор: Анатолий Демяненко, Атаманчук Владимир
  • Тираж (объявленный/фактический), шт.: 5000/5000
  • Масса драгоценного металла в чистоте, г: 15.55
  • Диаметр, мм: 33
  • Категория качества чеканки: пруф
  • Группа: гладкая с углубленной надписью

Родившийся в Украине в сувенирной упаковке (нейзильбер)

Характеристики

  • Тираж (объявленный/фактический), шт.: 75000/75000
  • Масса, г: 16.54
  • Диаметр, мм: 35
  • Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед
  • Группа: рифленая

Как и когда можно приобрести монеты

Реализация этих монет начнется с 5 июня.

Приобрести их можно в интернет-магазине НБУ и у банков-дистрибьюторов:

  • Укргазбанк,
  • Радобанк,
  • Таскомбанк,
  • Приватбанк.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Володимир ІТ
Володимир ІТ
1 июня 2023, 15:37
#
Раніше сайт був у НБУ, де їх зараз купляти, тіки офлайн в банках замовляти? Хтось зна?
+
+15
kapriz17
kapriz17
1 июня 2023, 15:46
#
Https://coins.bank.gov.ua сайт НБУ працює
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