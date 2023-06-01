Институциональные инвесторы продолжают избавляться от Bitcoin

В течение последних полутора месяцев фонды, специализирующиеся на цифровых валютах, фиксируют сокращение вложений. За минувшую неделю их объем достиг $39 миллионов, а за 6 недель составил $200 миллионов, сообщают в LBLV . Наиболее активно инвесторы продают Bitcoin , а самая существенная доля подобных транзакций приходится на Соединенные Штаты.

Регулирующие органы все еще отказывают в удовлетворении заявлений на учреждение ETF, который будет заниматься спотовым Bitcoin. Допускаются только фонды на фьючерсы с первой цифровой валютой мира. Самая крупная подобная структура в Соединенных Штатах на сегодняшний день — это ProShares Bitcoin Strategy. Именно этот фонд и фиксирует сильнейший отток вложений.

Наблюдаемая сейчас тенденция частично обусловлена особенностями, существующими в работе фьючерсов. По мере того как истекают сроки действия контрактов, фонд совершает новые приобретения, но торговля между ними осуществляться с разницей. В настоящее время стоимость контрактов, в рамках которых поставки осуществляются позже, выше, чем у тех, что истекут раньше.

Привлекательность инвестиций в Bitcoin снижается из-за контанго фьючерсов

Сейчас при переходе между контрактами фонд покупает новый по более высокой цене, что приводит к финансовым потерям. Из-за такой «утечки контанго» вложения с помощью ETF с первых дней 2023-го уже на 14% уступают Bitcoin.

Из-за тенденции «медведей», наблюдавшейся большую часть прошлого года, BITO уступал Bitcoin только на 1,8%, что является допустимым расхождением. Но после того, как цифровые валюты снова начали дорожать, контанго выросло, а доходы рыночных игроков снизились.

Эксперты предостерегают, что с высокой долей вероятности проблема высокого контанго останется в силе, так как повышение стоимости цифровых активов, скорее всего, продолжится. В то же время, как отмечает LBLV, привлекательность долговременных вложений в Bitcoin с помощью ETF на фьючерсные контракты продолжает снижаться.

Ярослав Кравцов, финансовый аналитик LBLV