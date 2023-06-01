Укрзализныця установила терминалы для покупки билетов на пригородные поезда на 9 станциях в Киеве и регионе

Укрзализныця объявила об установлении терминалов для покупки билетов на пригородные поезда на 9 станциях в Киеве и регионе. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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«Отныне пассажиры могут удобно покупать проездные билеты и билеты на перевозку ручной клади (багажа), велосипедов, домашних любимцев по всем направлениям пригородного сообщения Юго-Западной железной дороги на Пригородном вокзале станции Киев-Пасс., на Северной платформе и станциях Дарница, Выдубичи, Ирпень, Святошино, Тарасовка и Вишневое», — говорится в сообщении.⠀

При этом рассчитаться за эти билеты можно картой любого банка или любыми средствами с NFC-модулем.

Валидация билетов происходит стандартным образом — сканированием на турникетных комплексах и предъявлением билета контроллеру в поезде.