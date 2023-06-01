В США проголосовали за увеличение лимита госдолга, IBM заменит почти 8 000 рабочих мест ИИ: что нужно знать утром

Фондовые индексы США снизились в среду

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq потеряли 0,6%, а индекс Dow Jones снизился на 0,4%.

Уолл-стрит следила за выходом апрельских данных о занятости в США. Последний отчет о рынке труда показал, что количество вакансий в стране неожиданно выросло до 10,1 млн по сравнению с ожидаемым показателем в 9,4 млн. При этом уровень увольнений снизился.

Последние сильные данные о занятости в США указывают на то, что может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок, считают эксперты.

Между тем один из руководителей ФРС Филип Джефферсон заявил, что следует приостановить повышение процентных ставок на июньском заседании, поскольку требуется время, чтобы оценить влияние дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на финансовую систему страны.

Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка американского госдолга

Законопроект о повышении лимита госдолга и ограничении государственных расходов был принят в Палате представителей США. За принятие законопроекта проголосовало 314 человек, против — 117.

После голосования в Палате представителей документ был отправлен в Сенат США — всего за несколько дней до даты объявления возможного дефолта — 5 июня.

Сенат США должен проголосовать за законопроект в конце этой недели.

Поскольку республиканцы контролируют нижнюю палату Конгресса США, а демократы верхнюю, сделка казалась труднодостижимой в течение нескольких недель, пока президент Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти не подписали двухпартийный компромисс на выходных, отмечает BBC News.

Рынки Азии в основном растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,6%, японский Nikkei прибавил 0,7%, сингапурский STI увеличился на 0,2%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 0,4% и 0,8% соответственно, а южнокорейский Kospi снизился на 0,3%.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в четверг, поскольку Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка американского госдолга при поддержке как демократов, так и республиканцев.

IBM планирует заменить почти 8000 рабочих мест искусственным интеллектом

Об этом заявил генеральный директор IBM Арвинд Кришна, также объявив о приостановке набора новых сотрудников.

По его словам, замена некоторых работников на ИИ будет происходить постепенно в течение следующих нескольких лет. При этом машины потенциально заменят до 30% сотрудников компании, не связанных с работой с клиентами.

Кришна отметил, что работники бэк-офиса, особенно сотрудники кадров (HR), первыми столкнутся с возможной заменой на ИИ.

В IBM оптимистично смотрят на перспективы использования ИИ на рабочем месте, указывая на способность технологии высвободить тысячи часов трудоемких задач в таких областях, как финансы, бухгалтерский учет и управление персоналом.

По прогнозам экспертов, к 2030 году ИИ добавит мировой экономике ошеломляющие $16 трлн.

Между тем новое исследование экономистов из Goldman Sachs показало, что до 300 млн рабочих мест с полной занятостью во всем мире потенциально могут быть заменены машинами. При этом наиболее развитые экономики пострадают больше всего.