США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $300 миллионов

США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $300 млн. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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Новый пакет военной помощи США включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые средства и боеприпасы, в частности для стрелкового оружия.

Входящий в новый пакет помощи

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

ракеты ПВО AIM-7;

системы ПВО Avenger;

Зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

танковые боеприпасы калибра 105 мм;

высокоточные авиационные боеприпасы;

авиационные ракеты Zuni;

боеприпасы для беспилотных летательных систем;

противотанковые системы АТ-4;

более 30 миллионов патронов к стрелковому оружию;

оборудование и системы для разминирования;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

приборы ночного видения;

запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.

«США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами по предоставлению Украине возможностей для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в безопасности», — заявили в Пентагоне.