США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $300 млн. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $300 миллионов
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Новый пакет военной помощи США включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые средства и боеприпасы, в частности для стрелкового оружия.
Входящий в новый пакет помощи
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- ракеты ПВО AIM-7;
- системы ПВО Avenger;
- Зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- танковые боеприпасы калибра 105 мм;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- авиационные ракеты Zuni;
- боеприпасы для беспилотных летательных систем;
- противотанковые системы АТ-4;
- более 30 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- оборудование и системы для разминирования;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- приборы ночного видения;
- запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.
«США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами по предоставлению Украине возможностей для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в безопасности», — заявили в Пентагоне.
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