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1 июня 2023, 10:02 Читати українською

Нафтогаз договорился о реструктуризации дефолтных облигаций на $835 миллионов

НАК «Нафтогаз Украины» достигла договоренностей с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года на общую сумму $835 млн, по которым компания допустила дефолт. Об этом заявил глава Нафтогаза Алексей Чернышев, сообщает пресс-служба компании.

НАК «Нафтогаз Украины» достигла договоренностей с инвесторами о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года на общую сумму $835 млн, по которым компания допустила дефолт.
Фото: naftogaz.com

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Подробные предложения по реструктуризации были также одобрены правлением и наблюдательным советом компании. В результате реструктуризация должна завершиться к концу июля 2023 года.

«Мы стали еще на шаг ближе к исполнению обязательств перед инвесторами. Важно, что нам удалось в тесном диалоге со всеми держателями еврооблигаций найти самые оптимальные решения как для инвесторов, так и для нашей группы компаний», — отметил Алексей Чернышев.

По данным Бизнес Цензор, владельцам дефолтных евробондов-2022 на $335 млн, которые у Нефтегаза погасили еще в июле прошлого года, в рамках реструктуризации до конца июля этого года компания выплатит 5% основной суммы долга, начислены просроченные проценты, купонный платеж со сроком уплаты в июле 2023 года.

Читайте также: Чистый убыток Нафтогаза в 2022 году достиг около 40 миллиардов — Чернышев

50% остальной основной суммы долга по евробондам-2022 Нафтогаз выплатит в июле 2024 года, а остальные 50% — в июле 2025 года. Проценты к уплате в январе 2024 года будут отложены до июля 2024 года с возможностью их капитализации, а ставка по евробондам-2022 после реструктуризации вырастет до 7,65%.

Владельцы евробондов-2026 на сумму $500 млн получат комиссию за согласие на реструктуризацию в размере 0,5% суммы долга. В то же время, Нафтогаз получит отсрочку выплаты процентов по этим евробондам до первого квартала 2024 года, а основную сумму должен погасить равными частями в ноябре 2027 года и в ноябре 2028 года.

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Источник: Минфин
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