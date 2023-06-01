За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 208 370 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
460 российских оккупантов и 7 БПЛА. Потери врага за 31 мая
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Потери врага
- личного состава — около 208370 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 3804 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7478 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 3474 (+14) ед,
- РСЗО — 575 (+0) ед,
- средства ПВО — 333 (+0) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3131 (+7),
- крылатые ракеты — 1107 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6239 (+9) ед,
- специальная техника — 458 (+4).
Источник: Минфин
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