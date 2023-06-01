Гривна укрепилась к евро на 23 копейки. Официальный курс валют

1 июня европейская валюта подешевела на 23 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,05 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

31 мая НБУ установил официальный курс на уровне 39,28 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже.

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