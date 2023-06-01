Новый акционный депозит под 20,25% в Агропросперис Банке

Агропросперис Банк сообщил о запуске с 1 июня выгодного предложения для вкладчиков. Новый акционный депозит «Солнечный» на 3 месяца принесет рекордные 20,25% годовых в гривне — это сегодня одно из лучших предложений на рынке, особенно среди банков с иностранным капиталом.

Основные условия акционного вклада «Солнечный»:

20,25% годовых в гривне;

срок 95 дней;

минимальная сумма 10000 грн;

выплата процентов в конце срока;

без пополнения, частичного снятия или досрочного расторжения.

Акционный депозит с повышенными процентами можно разместить в период с 1 по 30 июня 2023 года в любом отделении Агропросперис Банка или в онлайн-банкинге AP Bank, если вы уже являетесь клиентом банка. Больше об условиях акции — на сайте банка или по телефону контакт-центра 0800300170 (бесплатно по Украине).

Агропросперис Банк предлагает вкладчикам не только надежность иностранного банка, но и постоянно выгодные условия вкладов, наиболее отвечающие актуальной ситуации и потребностям. «Мы понимаем, что в этих турбулентных условиях интереснее короткие сроки, поэтому запустили новый депозит на 3 месяца под очень привлекательные проценты — 20,25% годовых в гривне. Благодаря сочетанию высокой надежности с высокой доходностью вкладов все больше украинцев выбирают Агропросперис Банк для сохранения своих сбережений. Несмотря на все сложности 2022 года, объем средств населения в нашем банке вырос почти в 2,5 раза до 720 млн грн, и мы вошли в ТОП-10 по приросту гривневых срочных вкладов физических лиц», — рассказал Сергей Щепанский, председатель правления Агропросперис Банка.

Об Агропросперис Банке

Агропросперис Банк — банк с иностранным капиталом США и Европы, специализирующийся на финансировании малых и средних агропроизводителей — одной из наиболее устойчивых отраслей экономики Украины. Благодаря этому банк не только поддерживает украинское сельское хозяйство и небольшой бизнес, но имеет один из самых качественных кредитных портфелей на банковском рынке.

Инвестор банка NCH Capital (США) с 1993 года управляет инвестициями в объеме 3 млрд дол. США через представительства в 11 странах мира. NCH Capital специализируется на агробизнесе, поэтому в 2015 году создал в Украине Агропросперис Банк для упрощения небольшим фермерам доступа к финансированию, в частности, благодаря инновационному инструменту аграрных расписок.