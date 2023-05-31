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31 мая 2023, 18:37 Читати українською

Доля неработающих кредитов банков выросла до 39,3% — НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая составила 39,3% по сравнению с 38,8% на 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая составила 39,3% по сравнению с 38,8% на 1 апреля.
Фото: slovoidilo.ua

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Объем неработающих кредитов в апреле увеличился на 1,2 млрд грн, общий объем кредитного портфеля — уменьшился на 11,1 млрд грн.

Проблемные кредиты

Банки продолжают признавать кредитные потери — с начала полномасштабной войны объемы отчисления в резервы под кредиты превысили 107 млрд грн и составляют более 13% кредитного портфеля, которые банки имели в конце февраля 2022 года.

Потенциальные потери кредитного портфеля в результате войны, экономического кризиса и энергетического террора страны-агрессора могут достигнуть 30%.

В то же время длительные полномасштабные боевые действия негативно отражаются на динамике кредитования. Общий объем кредитов в I квартале сократился на 14,5 млрд грн или на 1% до 1,119 трлн грн по состоянию на 1 апреля 2023 года.

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках сокращалась с 2018 года (с 55% по 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а кредитный портфель — рос.

Напомним

Национальный банк начинает оценку устойчивости банков, чтобы оценить влияние военной агрессии на качество банковских активов, потери для капитала и способность банков самостоятельно восстановить капитал.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mlp711141
mlp711141
31 мая 2023, 18:47
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Мой кредит своё отработал. Однако «Приматам» решение суда не закон — они хотят и отменённые судом проценты. А иначе не дают справку об отсутствии задолженности. Пусть катятся лесом в Д-ПУ…
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