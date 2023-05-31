В Украине разоблачили новую финансовую пирамиду

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во время мониторинга деятельности финансовых пирамид обнаружила незаконное распространение рекламы проекта Pelliron, позиционирующей себя как известный международный брокер. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
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По данным комиссии, проект Pelliron не получал никаких разрешений у регулятора и лицензий для предоставления соответствующих инвестиционных услуг на территории Украины, но при этом активно рекламировался на радиостанциях, в частности, на «Хит FM».
НКЦБФР установила заказчика размещение данной рекламы, которым оказалось ООО «Дабл Кейс». Данный проект под видом академии по обучению торговле на финансовых рынках активно привлекает новых клиентов и популяризирует проект Pelliron непосредственно на своей веб-странице.
По результатам разбирательства ООО «Дабл Кейс» было оштрафовано на сумму 85 000 грн.
Также проект Pelliron был внесен в список сомнительных инвестиционных проектов. Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Напомним
«Минфин» писал, что Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию возможных фактов мошенничества в сфере финансовых услуг.
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