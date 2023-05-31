Курс валют на вечер 31 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 31 мая Закрытие 31 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,08/39,45 39,09/39,48 1/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,20−37,55 грн. Евро покупают за 39,80 грн, а продают за 40,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,50, евро — 40,40−40,60 грн.

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