Угроза черноморскому экспорту зерна будет оставаться даже после войны — эксперт

Базовый сценарий завершения войны — замороженный гибридный конфликт при наличии постоянной угрозы перерастания в горячую фазу. — Такое мнение высказал основатель просветительской инициативы «Последний Капиталист» Валентин Красноперов на конференции по инвестициям «Invest Talk Summit»

Он считает, что в этих условиях аграрии должны ориентироваться на переработку продукции. «Логистика может и дальше усложняться, могут быть какие-то действия в отношении нашего транспортного флота. Поэтому логистика может идти через Европу, а для ее упрощения нужно больше перерабатывать агропродукции», — говорит Валентин Красноперов.

Он считает, что отечественному аграрному сектору не стоит опасаться интеграции в Европу.

«Основная проблема, по которой этой весной протестовали фермеры Центрально-Восточной Европы, не в том, что они боялись нашей продукции. Причины в их дотационной политике. В этих странах дотации выделялись больше на средства производства. Поэтому многие фермеры работали не на рынке, а на дотациях. Доходило до абсурда, когда фермер мог использовать трактор не больше недели в год из-за избытка средств производства», — рассказал эксперт.

О «Invest Talk Summit»

27 мая состоялась конференция по инвестициям Invest Talk Summit, организованная сайтом Минфин при поддержке Академии Минфина и Finance.ua.

В конференции приняли участие инвесторы, владельцы ведущих украинских компаний, руководители и эксперты в сфере финансов. Они обсудили текущую ситуацию в экономике и прогнозы ее дальнейшего развития, а также дали свои рекомендации по инвестициям на рынке недвижимости, криптовалюты, сбалансированию инвестиционного портфеля и т. д.

Доступ к полному выступлению Валентина Красноперова и других участников «Invest Talk Summit» можно приобрести здесь .