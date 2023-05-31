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31 мая 2023, 18:28 Читати українською

Нацбанк утвердил порядок обмена информацией о гривневых счетах нерезидентов

Национальный банк в соответствии с требованиями закона «О валюте и валютных операциях» ввел порядок обмена уполномоченными учреждениями информацией о гривневых счетах их клиентов или пользователей, являющихся нерезидентами. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк в соответствии с требованиями закона «О валюте и валютных операциях» ввел порядок обмена уполномоченными учреждениями информацией о гривневых счетах их клиентов или пользователей, являющихся нерезидентами.
Фото: bank.gov.ua

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С этой целью НБУ разработал автоматизированную информационную систему «Реестр счетов нерезидентов» на платформе блокчейна Hyperledger fabric.

Согласно закону о валюте, операция по переводу средств в гривне с участием нерезидента является валютной операцией, подлежащей валютному надзору. Если информации о резидентности получателя нет, уполномоченное учреждение, обслуживающее плательщика, не может четко идентифицировать, является ли такая операция валютной или нет. Это приводит к риску невыполнения этим учреждением функций агента валютного надзора.

«Следовательно, функционирование Реестра необходимо, чтобы минимизировать вышеуказанные риски и усовершенствовать условия проведения валютного надзора уполномоченными учреждениями по операциям в гривне, которые осуществляются с участием нерезидентов через эти учреждения», — говорится в сообщении.

С целью выполнения требований закона о валюте Нацбанк:

  • урегулировал порядок информационного взаимодействия уполномоченных учреждений по открытым в этих учреждениях счетов нерезидентов в гривне с использованием Реестра;
  • обязал уполномоченные учреждения предоставлять в Реестр информацию по всем открытым в этих учреждениях банковским или платежным счетам, владельцами которых являются нерезиденты;
  • предоставил возможность уполномоченному учреждению бесплатно получать информацию из Реестра о принадлежности счета в гривне владельцу-нерезиденту при выполнении функций агента валютного надзора.

Информация о счетах нерезидентов будет храниться в Реестре в зашифрованном посредством хэш-функции виде без возможности считывания сведений о счете клиента.

С 1 октября 2023 года Реестр будет функционировать в полном объеме, включая возможность получения уполномоченными учреждениями информации о принадлежности счетов в гривне к банковским или платежным счетам, владельцами которых являются нерезиденты.

По словам НБУ, введение Реестра будет способствовать расширению инструментария для осуществления уполномоченными учреждениями валютного надзора за валютными операциями в гривне.

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Источник: Минфин
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