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31 мая 2023, 18:01 Читати українською

НБУ выпустил памятную медаль «Мариупольский драмтеатр — место невыразимой боли» (фото)

Национальный банк 30 мая выпустил памятную медаль «Мариупольский драмтеатр — место невыразимой боли», посвященную одной из самых трагических страниц, вошедшей в историю жестоких преступлений российской армии против гражданского населения Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк 30 мая выпустил памятную медаль «Мариупольский драмтеатр — место невыразимой боли», посвященную одной из самых трагических страниц, вошедшей в историю жестоких преступлений российской армии против гражданского населения Украины.
Фото: bank.gov.ua

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«Свидетелем преступления стал Мариупольский драмтеатр, который весной 2022 года заполнился не зрителями спектаклей, а скрывшимися от российских бомбардировок сотнями мариупольцев. Но враг, пренебрегая законами ведения войны, 16 марта целенаправленно сбросил сверхмощную авиабомбу на театр, под завалами которого погибли сотни людей — преимущественно женщин, детей, престарелых. Помним!» — говорится в сообщении.

Аверс

На аверсе медали размещены: на зеркальном фоне малый государственный герб Украины и вертикальная надпись УКРАИНА (внизу слева), год чеканки медали — 20/23 (справа); в центре на зеркальном фоне абриса образа Божией Матери, держащей на распростертых руках омофор, изображен неканонический образ Богородицы, которая от горя и отчаяния закрыла лицо руками, из-под ее ладоней текут слезы, увеличивающиеся вниз; вверху по обеим сторонам фигуры на матовом фоне, символизирующем разрушение города, надписи: ГОРОД (слева) МАРИИ (справа); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (внизу справа).

Реверс

На реверсе медали размещена стилизованная композиция: на зеркальном фоне, символизирующего взрыв авиабомбы, под прицелом здание театра, перед фасадами которого написано прописными буквами на русском языке ДЕТИ, полукругом надписи — МАРИУПОЛЬСКИЙ (вверху слева) ДРАМТЕАТР

Характеристики

  • Художник: Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей
  • Скульптор: Иваненко Святослав, Демьяненко Владимир
  • Тираж (объявленный/фактический), шт.: 30000/30000
  • Диаметр, мм: 35
  • Категория качества чеканки: специальный анциркулейтед
  • Группа: гладкая

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Источник: Минфин
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