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31 мая 2023, 17:44 Читати українською

Аренда приносит 5-7% стоимости земельного участка и будет расти в дальнейшем — эксперт

Украинский рынок земли обладает потенциалом роста, а несколько факторов делают инвестиции в него уникальными по сравнению с другими секторами. — Об этом рассказал основатель компаний «Твоє коло» и «Мястория» Андрей Усенко на конференции по инвестициям «Invest Talk Summit» .

Украинский рынок земли обладает потенциалом роста, а несколько факторов делают инвестиции в него уникальными по сравнению с другими секторами. — Об этом рассказал основатель компаний «Твоє коло» и «Мястория» Андрей Усенко на конференции по инвестициям «Invest Talk Summit» .

По словам эксперта, земля является уникальным активом по трем основным причинам.

Во-первых, земли больше не становится. «Учитывая агроклиматические изменения, земли, на которой можно заниматься сельским хозяйством и зарабатывать, будет становиться меньше», — говорит Усенко.

Во-вторых, земля это актив, который морально и физически не устаревает. При этом, по его словам, земля в Украине по качеству и плодородию лучшая в Европе.

В третьих земля это основное средство производства у аграрных компаний. «Украинский аграрный сектор это огромная часть отечественной экономики и он глубоко интегрирован в глобальную продовольственную безопасность», — отметил Усенко.

Два источника заработка

Как объясняет эксперт, для инвестора есть 2 источника доходов на земельном рынке: аренда и рост стоимости.

«Можно ориентироваться на то, что аренда будет составлять 5−7% стоимости земли. При этом все предыдущие годы она росла, и я уверен, что так будет и в будущем», — говорит Усенко.

Также, отмечает он, есть два фактора, способствующих росту стоимости участков. «Первый — экономический. То есть зависимость роста стоимости земли от добавленной стоимости, создаваемой на этом гектаре. Сейчас все аграрии поняли, что недостаточно оставаться в рамках стратегии „посеял-собрал-продал“. Надо рассматривать варианты переработки для того, чтобы создавать на гектаре добавленную стоимость. С этим будет связано инвестирование агрокомпаний и фермеров в землю», — отмечает эксперт.

Другой фактор роста стоимости земли — это спрос. «Мы в начале работы земельного рынка и такой цены, как сейчас, уже не будет. Она, несомненно, будет расти. Движениями для роста цены станут завершение войны, выход на рынок юридических лиц, а в дальнейшем вступление в Европейский Союз и доступ к этому рынку иностранцев», — прогнозирует Усенко.

О «Invest Talk Summit»

27 мая состоялась конференция по инвестициям Invest Talk Summit, организованная сайтом Минфин при поддержке Академии Минфина и Finance.ua.

В конференции приняли участие инвесторы, владельцы ведущих украинских компаний, руководители и эксперты в сфере финансов. Они обсудили текущую ситуацию в экономике и прогнозы ее дальнейшего развития, а также дали свои рекомендации по инвестициям на рынке недвижимости, криптовалюты, сбалансированию инвестиционного портфеля и т. д.

Доступ к полному выступлению Андрея Усенко и других участников «Invest Talk Summit» можно приобрести здесь .

Источник: Минфин
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