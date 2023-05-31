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31 мая 2023, 16:30 Читати українською

Виртуальная приватная машина для торговли на Форекс (Forex VPS): Преимущества для трейдеров

Использование VPS для Forex дает стабильность и удобство для трейдеров, обеспечивает надежность и быстрое исполнение сделок.

Сегодня трейдеры ищут способы улучшить показатели торговли на бирже Форекс. Одним из таких инструментов является аренда VPS.

Использование виртуальной приватной машины, дает ряд преимуществ. Первое, устойчивость и надежность процесса торговли. Forex VPS располагается на удаленном сервере, значит торговый терминал работает непрерывно и не зависит от локальных проблем со связью и прочих неисправностей. Таким образом, трейдеры уверены в непрерывности торговых операций.

Низкая задержка еще одно преимущество использования VPS. Целью в торговле является исполнение сделки по конкурентоспособной цене. Желательно уменьшить задержку, чтобы обойти конкурентов. Управление рисками должно осуществляться в режиме реального времени без вмешательства человека. Для этого отлично подойдет Forex VPS от украинского хостинг провайдера Zomro. Хостинг Zomro размещает сервера для Форекс в Германии в непосредственной близости с Euronext и в США рядом с Нью-Йоркской фондовой биржей (New York Stock Exchange). Поэтому, время передачи данных составляет 5 мс., а время задержки при исполнении ордеров1−10 мс. Это особенно важно для тех кто, занимается высокочастотной торговлей или работает на коротких временных интервалах, где каждая миллисекунда имеет значение.

Безопасность также играет ключевую роль. Виртуальная приватная машина дает дополнительный уровень защиты. Вся информация, включая данные и торговые стратегии, хранится на удаленном сервере, что защищает от вирусов, хакерских атак или случайного удаления. Кроме того, использование Forex VPS позволяет трейдерам сохранять конфиденциальность, поскольку на удаленном сервере не сохраняются личные данные или IP-адресе.

Мобильность также важна. Благодаря Forex VPS трейдеры могут торговать из любой локации с доступом в интернет.

В целом, использование VPS для Forex может значительно улучшить опыт трейдера, предоставляя стабильность, быстроту, безопасность и мобильность. Однако успех на рынке Форекс зависит не только от технических решений, но и от качества торговой стратегии и верного анализа рынка. Комбинирование этих факторов приведет к наилучшим результатам в торговле на Форекс.

Источник: Zomro hosting

Источник: Минфин
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