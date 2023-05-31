Повлияет ли соглашение об увеличении лимита госдолга США на помощь Украине. В Белом доме дали ответ

Двухпартийное соглашение по предотвращению долгового дефолта не ограничит способность администрации президента США оказывать больше помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома.

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По словам чиновника, любая дополнительная военная помощь будет проходить через Конгресс как дополнительная мера, на которую не будут распространяться ограничения соглашения на федеральные расходы.

Также директор бюджета Белого дома Шаланда Янг заявила, что не ожидает, что соглашение будет иметь какое-либо влияние на способность администрации получить большее финансирование для Украины.

Пока непонятно, коды Белый дом может попросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины.

В декабре президент США Джо Байден подписал закон о пакете помощи Украине на $45 млрд в рамках законопроекта о расходах на конец года. Чиновники администрации заявили, что должны выделить достаточно денег, чтобы хватило до конца этого финансового года в сентябре.

По данным Госдепартамента, США предоставили $36,9 млрд помощи в сфере безопасности с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Напомним

Ранее Минфин США ожидал наступление дефолта 1 июня. Потолки госдолга в $31,38 трлн США достигли 19 января. За последние 40 лет этот предел повышался 45 раз. Белый дом предупредил, что дефолт нанесет серьезный ущерб экономике США. 25 мая кредитное агентство Fitch Ratings предупредило, что может снизить кредитный рейтинг США из-за неопределенности долга.