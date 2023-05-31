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31 мая 2023, 13:34 Читати українською

ЕС введет сбор для украинцев и граждан других стран с безвизовым въездом

С 2024 года граждане 60 стран, в которых действует безвизовый режим с Европейским Союзом, должны получить специальное разрешение на въезд ETIAS, регистрация будет стоить 7 евро с человека. Об этом сообщает Бизнес Цензор со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

С 2024 года граждане 60 стран, в которых действует безвизовый режим с Европейским Союзом, должны получить специальное разрешение на въезд ETIAS, регистрация будет стоить 7 евро с человека.
Фото: pixabay.com

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Новая пропускная система для посещения стран ЕС, так называемая «Система авторизации въезда в Европу» (ETIAS), должна вступить в силу в 2024 году.

В рамках этой программы граждане стран, путешествующих в Евросоюз традиционно без виз, должны получить специальное разрешение на въезд или транзит через ЕС.

Регистрация обойдется в 7 евро. При этом разрешение необходимо оформить не позднее 96 часов до поездки.

В список стран, которые могут использовать эту программу, вошли Албания, Аргентина, Бразилия, Канада, Грузия, Израиль, Япония, Мексика, Молдова, Черногория, Сербия, Южная Корея, Украина, ОАЭ, Великобритания, США и другие.

Туристам не нужно будет оформляться и каждый раз платить сбор. Разрешение будет действовать в течение трех лет или до даты истечения срока действия паспорта. ETIAS позволит находиться в Евросоюзе до 90 дней в течение полугода.

Предполагалось, что нововведение вступит в силу в ноябре 2023 года, но его решили отложить из-за опасений стран-членов ЕС по реализации программы.

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Источник: Минфин
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