Будущее экономики Украины: Почему нужно идти на Ukrainian CFO Forum

С 9 июня по 19−20 октября 2023 года пройдет цикл событий XXI Форума Финансовых Директоров Украины «Будущее экономики Украины». Форум соберет в Киеве более 600 представителей бизнеса и 80 спикеров международного уровня.

В пятницу, 9 июня состоится первое мероприятие — Brave CFO Gathering (конференция храбрых CFO), на которой представят позитивные бизнес-кейсы военного времени. Главная цель — определить наиболее перспективные стратегии развития текущего года, с которыми бизнесу удалось сохранить и даже увеличить объемы.

«Мир сегодня наблюдает за войной в Украине. К глобальной неопределенности, пандемии, сбоям в цепях поставок, аномальной инфляции, кадровому „голоду“ и массовой миграции прибавилась еще и война в центре Европы. В условиях новой нормальности, управленцам приходится принимать серьезные смелые решения, на которые остается очень мало времени. Поэтому мы создали площадку для диалога, в рамках которой они смогут определить повестку дня устойчивого восстановления» — Андрей Кувшинов, управляющий партнер Форума.

Среди спикеров вице-президенты международных корпораций, финансовые, операционные директора, руководители департаментов трансформации бизнес-процессов, финансовые аналитики и банкиры.

Ключевые темы конференции Brave CFO Gathering:

Будущее Украины: Как реализовать исторический шанс и проложить путь к процветанию. Олег Устенко, внештатный советник президента Украины по экономическим вопросам

Повеста дня CFO: Оптимальные стратегии в условиях войны. Юлия Данкова, CFO Группы Метинвест

Технологический фронт: Чем заменить программное обеспечение страны-агрессора для бизнес-процессов? Юлия Липовецкая, директор, внедрение ERP-систем и IT, KPMG в Украине

IronFox. История несокрушимости. Игорь Литош, CFO FOXTROT

West Bridge — программа финансирования украинского бизнеса, который делает экспансию на рынки стран ЕС. Юрий Воевода, директор департамента инвестиционного бизнеса Банк Пивденный.

Финансирование клиентов и бартерные операции. Татьяна Миленко, СFO Timac Agro Ukraine.

Финансовое бизнес-партнерство. Мария Царенко, СFO PepsiCo Ukraine.

Строительная отрасль: Ждать нельзя инвестировать. Где поставить запятую? Левковская Ирина, СFO ПСГ «Ковальская»

Трансформация и адаптация бизнеса в условиях войны. Дмитрий Матросов, CFO Фітофарм

Полная программа всех выступлений и дискуссий экспертов на официальном сайте организаторов

Форум пройдет при поддержке Boyden, Банк Пивденный, KPMG в Украине, Вчасно, Arzinger Law Firm, ACCA и других компаний.

Из соображений безопасности, место проведения не анонсируется. Организаторы Форума — команда FAService — готовит онлайн-трансляцию для тех, кто не имеет возможности посетить мероприятие.

Для читателей Минфин организаторы предлагают специальные условия участия. С промокодом braveminfin, вы получите скидку 20% на билеты категорий Premium, Business и Standard. Приобрести билет на Форум можно, перейдя по ссылке