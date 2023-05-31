Рынки ждут решения о повышении потолка госдолга США, китайская экономика замедляется: что нужно знать утром

Во вторник американские индексы торговались разнонаправленно

S&P 500 практически не изменился, индекс Dow Jones снизился на 0,2%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,3%.

Уолл-Стрит продолжает оценивать вероятность того, что Конгресс США примет законопроект о повышении потолка американского госдолга. Документу потребуется поддержка как республиканцев, так и демократов.

Между тем во вторник акции искусственного интеллекта продолжили расти, а бумаги NVIDIA подскочили примерно на 3% до нового рекордно высокого уровня, что оказало поддержку индексу Nasdaq.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,4%, японский Nikkei подешевел примерно на 1,5%, южнокорейский Kospi упал на 0,1%, сингапурский STI сократился на 0,6%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,7% и 2,3% соответственно.

Азиатские фондовые рынки снижаются в среду, поскольку последние макроэкономические данные по Китаю свидетельствуют о медленном восстановлении после пандемии COVID-19 второй по величине экономики мира.

По данным Национальное бюро статистики Китая, индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (PMI) снижается второй месяц подряд. По итогам апреля показатель достиг значения 48,8. Это не соответствует ожиданиям аналитиков, опрошенных Reuters, которые прогнозировали PMI на уровне 49,4.

Нефть стремительно дешевеет из-за сигналов о слабом спросе

По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent снизились на 4,4% до $73,54 за баррель, а контракты на WTI упали на 4,6% до $69,46. Оба этих показателя достигли самого низкого уровня с 4 мая.

Падение нефтяных цен происходит на фоне признаков ослабления спроса на энергоресурсы со стороны Китая, а также ожиданий, что члены ОПЕК+ на ближайшем заседании примут решение сохранить объем предложения нефти на текущем уровне.

Между тем, с начала года нефтяные цены упали примерно на 14%. На перспективы спроса повлияли вялое восстановление экономики Китая, а также ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Искусственный интеллект представляет опасность для человечества наравне с ядерной войной

К такому выводу пришли руководители OpenAI (ChatGPT), Microsoft и Alphabet (материнская компания Google).

Они подписали совместное в письмо, в котором говорится, что искусственный интеллект (ИИ) может привести к вымиранию человечества и снижение рисков, связанных с этой технологией, должно стать глобальным приоритетом, ровно таким же, как защита от угрозы новой пандемии или ядерной войны.

Технологии искусственного интеллекта стали массово популярными после выхода публичного чат-бота ChatGPT в этом году. Всего за два месяца после запуска ChatGPT достиг 100 миллионов пользователей. Чат-бот поразил исследователей и широкую общественность своей способностью генерировать человеческие ответы на запросы пользователей и вызвал у многих опасения, что ИИ может заменить рабочие места и имитировать людей в будущем.

Ранее другие лидеры технологической отрасли, такие как генеральный директор Tesla Илон Маск и бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, предупреждали о рисках, которые ИИ представляет для общества, и призвали к шестимесячной паузе в разработках, связанных с ИИ.