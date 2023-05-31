Япония попытается вывести солнечную энергию из космоса в 2025 году

Агентство аэрокосмических исследований Японии JAXA попытается передать солнечную энергию из космоса уже в 2025 году. Об этом сообщает Engadget.

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Проект предусматривает развертывание серии небольших спутников на орбите, которые затем будут пытаться направить собранную солнечную энергию на наземные приемные станции, расположенные в сотне километров.

В 2015 году Япония совершила прорыв, когда ученые JAXA успешно передали 1,8 киловатта энергии, достаточной для питания электрического чайника, на расстояние более 50 метров до беспроводного приемника. Теперь страна готова сделать эту технологию еще на шаг ближе к реальности.

Использовать орбитальные солнечные панели и микроволновки для передачи энергии на Землю впервые предложили в 1968 году. С этого времени несколько стран, включая Китай и США, потратили время и деньги на реализацию этой идеи.

Технология привлекательна, поскольку орбитальные солнечные батареи представляют собой потенциально неограниченную возобновляемую энергию. В космосе солнечные панели могут собирать энергию независимо от времени суток, а благодаря использованию микроволн для передачи энергии, которую они производят, облака также не вызывают беспокойства.

Однако даже если Япония успешно развернет набор орбитальных солнечных батарей, эта технология все равно будет ближе к научной фантастике, чем к факту, потому что производство массива, который может генерировать 1 гигаватт электроэнергии — или примерно мощность одного ядерного реактора — будет стоить примерно $7 млрд с имеющимися в настоящее время технологиями.