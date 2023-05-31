За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 470 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 207 910 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
470 российских оккупантов и 32 БПЛА. Потери врага за 30 мая
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 207910 (+470) человек ликвидировано,
- танков — 3802 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 7472 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 3460 (+15) ед,
- РСЗО — 575 (+0) ед,
- средства ПВО — 333 (+1) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3124 (+32),
- крылатые ракеты — 1107 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6230 (+11) ед,
- специальная техника — 454 (+0).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии