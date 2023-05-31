Tether займется добычей биткоина в Уругвае, популярные NFT-коллекции упали в цене: что нового на рынке криптовалют

Tether займется майнингом биткоина в Уругвае

Эмитент крупнейшего стейблкоина Tether займется добычей биткоинов в Уругвае.

Технический директор компании Паоло Ардоино заявил, что добыча BTC будет осуществляться с использованием передовых технологий и возобновляемых источников энергии.

Команда Tether заключила соглашение о партнерстве с одной из местных майнинг-компаний, однако ее название пока не раскрывается.

«Мы поддерживаем использование возобновляемых источников энергии и гарантируем, что каждый добытый нами биткоин оставит минимальный экологический след. Мы сохраним безопасность и целостность экосистемы биткоина», — заявил Ардоино.

До 94% электроэнергии в Уругвае производится с помощью возобновляемых источников — ветропарков, солнечных и гидроэлектростанций.

Запущен стандарт токенов BRC-721E для переноса NFT с блокчейна Ethereum на биткоин

Bitcoin Ordinals, новейшее решение Layer 2, обеспечивающее децентрализованное хранение цифрового искусства в блокчейне биткоин, теперь позволит пользователям переносить свои невзаимозаменяемые токены (NFT) на основе Ethereum ERC-721 в блокчейн биткойнов с запуском стандарта BRC-721E.

Стандарт BRC-721E был запущен совместно рынком Ordinals — торговой площадкой, основанной на Ordinals — и коллекцией Bitcoin Miladys NFT.

Новый стандарт BRC-721E позволяет преобразовывать неизменяемые, поддающиеся проверке NFT ERC-721 в так называемые ординалы биткоинов. Первоначально метаданные не хранятся в блокчейне, но пользователи могут хранить изображение предварительного просмотра более низкого качества и включать ссылку на запись Ethereum (ETH) в необработанные данные изображения.

Процесс миграции начинается со сжигания ERC-721 NFT с функцией вызова ETH. Сжигание NFT является необратимым процессом и действует как метод обеспечения уникальности для записи в блокчейне биткоин.

Чтобы запросить сжигание NFT в ETH и запись в биткойнах, пользователь должен указать действительные данные BRC-721E, после чего NFT появится на пользовательской странице коллекции в Ordinals с полными метаданными.

Популярные NFT-коллекции упали в цене до 95% — исследование

Некоторые из самых востребованных невзаимозаменяемых токенов (NFT) 2022 года сильно упали в цене за последний год. Тенденция отражает снижение стоимости объектов метавселенной в 2023 году, которые считались лучшими виртуальными землями для инвестиций в 2022 году.

Инвестиции в ведущие проекты NFT, включая Doodles, Invisible Friends, Moonbirds и Goblintown, потеряли до 95% своей стоимости в эфире (ETH). Стоимость одних только коллекций NFT голубых фишек упала в среднем более чем на 40%.

Данные NFTGo показывают, что индекс голубых фишек упал до 7 446 ETH с годового максимума в 12 394 ETH в июле 2022 года.

Удивительно, но инвесторов NFT не беспокоит продолжающееся снижение стоимости. В то время как некоторые ожидают дальнейшего и длительного снижения цен на NFT, некоторые инвесторы считают, что сейчас самое подходящее время для инвестиций, поскольку они ожидают возвращения.

Количество держателей голубых фишек NFT за последний год увеличилось более чем на 90%. За это время количество продавцов увеличилось на 32%, а количество покупателей уменьшилось на 30%.

Binance начинает переход на новую платформу в Японии

После пяти лет отсутствия на японском рынке криптобиржа Binance начала процесс создания новой и полностью регулируемой дочерней компании в стране восходящего солнца. Этот шаг последовал за приобретением регулируемой криптобиржи Sakura Exchange Bitcoin (SEBC) в ноябре 2022 года.

В рамках сделки SEBC прекратит свои текущие услуги к 31 мая и вновь откроется как Binance Japan в ближайшие недели. Японские пользователи глобальной платформы Binance International должны будут зарегистрироваться в новой организации.

Миграция будет доступна после 1 августа 2023 года и будет включать новый процесс проверки личности (KYC) в соответствии с местными нормативными требованиями.

Любые оставшиеся средства на бирже SEBC будут автоматически конвертированы в японские иены и переведены на банковские счета пользователей, начиная с июня.