31 мая европейская валюта подорожала на 11 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,28 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро подорожало на 11 копеек. Официальный курс валют
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Валютный рынок
30 мая НБУ установил официальный курс на уровне 39,17 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 16 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже.
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