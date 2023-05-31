Состав владельцев и не только: эксперт рассказал, что должен держать в уме инвестор, вкладывая в Украине

Одалживая деньги компании, необходимо понимать, жизнеспособна ли ее бизнес-модель, и насколько эффективно она может использовать полученные средства. — Об этом рассказал основатель группы компаний AccessFinance Дмитрий Богодухов на конференции по инвестициям «Invest Talk Summit»

Он создал группу компаний, предоставляющих услуги кредитования и лизинга населению и малому бизнесу. Эта группа одна из первых в Украине предоставила возможность частным инвесторам легально инвестировать в это направление.

Дмитрий Богодухов назвал три фактора, которые должны учитывать инвесторы, принимая решение о вложении средств в тот или иной проект.

«Во-первых, насколько бизнес-модель жизнеспособна и будет ли таковой оставаться в будущем. Нас интересует может ли она быть прибыльной, есть ли спрос на услуги или продукцию», — говорит он.

Второе — есть ли возможность масштабировать эту бизнес-модель. «Смысл не в том, чтобы просто увеличить объем работы, а сделать это эффективно и рентабельно. То есть привлекая средства бизнес должен увеличить объемы, а благодаря эффекту масштаба повысить рентабельность», — говорит Дмитрий Богодухов.

Также, по его мнению, в Украине необходимо обратить внимание на владельцев бизнеса, в который инвестируются средства. «Вы должны понимать, насколько они открыты, прозрачны, вовлечены ли в этот бизнес и насколько он важен для них», — говорит Богодухов.

О «Invest Talk Summit»

27 мая состоялась конференция по инвестициям Invest Talk Summit, организованная сайтом Минфин при поддержке Академии Минфина и Finance.ua.

В конференции приняли участие инвесторы, владельцы ведущих украинских компаний, руководители и эксперты в сфере финансов. Они обсудили текущую ситуацию в экономике и прогнозы ее дальнейшего развития, а также дали свои рекомендации по инвестициям на рынке недвижимости, криптовалюты, сбалансированию инвестиционного портфеля и т. д.

Доступ к полному выступлению Дмитрия Богодухова и других участников Invest Talk Summit можно приобрести здесь .