На аукционе 30 мая Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 11,29 млрд. грн. в эквиваленте. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин разместил на аукционе облигации на 11,3 миллиарда
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Что предлагали инвесторам
30 мая Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 5,64 млрд грн под 18,27% с погашением 13 марта 2024;
- 928,27 млн грн под 19,50% с погашением 30 октября 2024 года;
- 678,51 млн грн под 19,75% с погашением 18 февраля 2026 года.
В иностранной валюте:
- $110,56 млн под 4,85% с погашением 21 марта 2024 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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