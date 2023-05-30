В некоторых районах столицы применяются аварийные отключения электроэнергии, а также обесточивание потребителей в Киевской, Полтавской, Кировоградской областях и Одессе. Об этом сообщают в ДТЭК.
В Киеве и ряде областей аварийные отключения света: в ДТЭК назвали причины
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Что случилось
В ДТЭК пояснили, что отключение электроэнергии по всей стране связано со срабатыванием автоматики из-за снижения частоты в энергосистеме.
«30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его привело к снижению частоты в объединенной энергосистеме Украины», — сообщили в компании.
Причины понижения частоты выясняют специалисты Укрэнерго. В 14:32 Укрэнерго предоставил разрешение на возобновление электроснабжения.
В Укрэнерго пообещали, что свет появится через несколько часов.
Кто остался без света
В Киеве исчез свет в 15 домах улиц Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и П.Орлика.
Кроме того, обесточены Святошинский, Соломенский, Голосеевский, Шевченковский районы.
Также отключения электроэнергии используются в Киевской области и Одессе. Впоследствии об обесточении стало известно и в Полтавской области.
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