В Киеве и ряде областей аварийные отключения света: в ДТЭК назвали причины

В некоторых районах столицы применяются аварийные отключения электроэнергии, а также обесточивание потребителей в Киевской, Полтавской, Кировоградской областях и Одессе. Об этом сообщают в ДТЭК .

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Что случилось

В ДТЭК пояснили, что отключение электроэнергии по всей стране связано со срабатыванием автоматики из-за снижения частоты в энергосистеме.

«30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Его привело к снижению частоты в объединенной энергосистеме Украины», — сообщили в компании.



Причины понижения частоты выясняют специалисты Укрэнерго. В 14:32 Укрэнерго предоставил разрешение на возобновление электроснабжения.

В Укрэнерго пообещали, что свет появится через несколько часов.

Кто остался без света

В Киеве исчез свет в 15 домах улиц Институтской, Грушевского, Мазепы, Липской и П.Орлика.

Кроме того, обесточены Святошинский, Соломенский, Голосеевский, Шевченковский районы.

Также отключения электроэнергии используются в Киевской области и Одессе. Впоследствии об обесточении стало известно и в Полтавской области.