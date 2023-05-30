Рада в первом чтении дал добро на доплаты и отпуска для военнослужащих

Верховная Рада одобрила за основу проект закона о доплатах и отпусках для военнослужащих. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

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«За» законопроект № 9342 проголосовали 333 народных депутата.

«Почему за основу? Потому что по факту были замечания, что сами выплаты военным не возвращаются. И еще дискуссии по установлению уровня выплат», — добавил Железняк.

Что предполагает законопроект

Законопроект должен заменить принятое Верховной Радой решение о возврате доплат полицейским и военнослужащим по 30 тысяч гривен, независимо от места выполнения задач.

Изменения:

во время действия военного положения военнослужащим будет ежемесячно выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере от 30 тыс. до 100 тыс. грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач;

военнослужащим срочной службы устанавливается выплата в размере 6 тысяч гривен в месяц пропорционально времени прохождения военной службы.

доплаты в размере 6 тыс. грн в месяц также предусмотрены для военнослужащих, получивших травму (ранение, контузию, увечье) во время ведения боевых действий и зачисленные в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе;

курсантам также будет выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере 2350 грн в месяц;

для инструкторов размер дополнительного вознаграждения в зависимости от уровня, интенсивности и направлений подготовки (10−30 тыс. грн).

Примерные дополнительные расходы госбюджета для выполнения этих норм оцениваются в 10 млрд грн.