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30 мая 2023, 16:07 Читати українською

Количество NFT на базе биткоина превысило 10 миллионов

В сети биткоин количество NFT в рамках проекта Ordinals превысило 10 млн. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Dune, сообщает Forklog.

В сети биткоин количество NFT в рамках проекта Ordinals превысило 10 млн.
Фото: freepik.com

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Более 80% от общего количества таких NFT связано с токенами стандарта BRC-20. Пользователи оплатили комиссию за выпуск надписей в размере почти $44 млн за все время существования Ordinals.

Наибольшее дневное количество отчеканенных NFT эксперты зафиксировали 7 мая — более 400 000.

Благодаря популярности проекта в мае сеть столкнулась с перегрузкой, что привело к росту сборов до рекордных показателей за последние два года. По данным BitInfoCharts, на 8 мая средняя стоимость сбора в сети превысила $20.

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Доля прибыли майнеров, полученная ими из комиссий, в этом месяце достигла 14,3%. Это самый высокий показатель с мая 2021 года.

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Следует отметить, что ситуация вокруг Ordinals вызвала бурные обсуждения криптоиндустрии. Некоторые эксперты призвали запретить токены стандарта BRC-20 и надписи из-за их влияния на сеть первой криптовалюты. В то же время другие специалисты заявили, что проект способствует массовому внедрению биткоина.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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