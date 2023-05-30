Количество NFT на базе биткоина превысило 10 миллионов

В сети биткоин количество NFT в рамках проекта Ordinals превысило 10 млн. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Dune, сообщает Forklog.

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Более 80% от общего количества таких NFT связано с токенами стандарта BRC-20. Пользователи оплатили комиссию за выпуск надписей в размере почти $44 млн за все время существования Ordinals.

Наибольшее дневное количество отчеканенных NFT эксперты зафиксировали 7 мая — более 400 000.

Благодаря популярности проекта в мае сеть столкнулась с перегрузкой, что привело к росту сборов до рекордных показателей за последние два года. По данным BitInfoCharts, на 8 мая средняя стоимость сбора в сети превысила $20.

Доля прибыли майнеров, полученная ими из комиссий, в этом месяце достигла 14,3%. Это самый высокий показатель с мая 2021 года.

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Следует отметить, что ситуация вокруг Ordinals вызвала бурные обсуждения криптоиндустрии. Некоторые эксперты призвали запретить токены стандарта BRC-20 и надписи из-за их влияния на сеть первой криптовалюты. В то же время другие специалисты заявили, что проект способствует массовому внедрению биткоина.