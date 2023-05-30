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30 мая 2023, 15:24 Читати українською

На крипторынке можно стать миллионером с инвестициями до $50 тыс. за 2-3 года — эксперт

Многие украинцы потеряли деньги на криптовалюте, поскольку пытались заработать на ней много и быстро, однако при понимании этого рынка виртуальные активы становятся более надежным инвестиционным инструментом, чем недвижимость. — Такое мнение высказал управляющий партнер International Trade Group Игорь Порох на конференции по инвестициям «Invest Talk Summit».

На крипторинку можна стати мільйонером з інвестиціями до 50 тис.

Эксперт не согласен с традиционным разделением инвестиций на «классические» (в частности, недвижимость и фондовый рынок) и вложения в криптовалюты.

«Я думаю, что крипта будет в нашем мире и будет занимать весомую долю инвестиций. Причина в том, что крипта — это единственный децентрализованный инструмент. Если инвестор покупает квартиру, то у него возникают риски, которые сейчас все видят. Если торгует на фондовом рынке, то ему нужен брокер, то есть посредник. Если держит средства в банке, значит, кто-то решает, какую выплачивать ставку, когда можно забрать средства. В крипте такого нет. Ты остаешься ликвидным, если понимаешь, что покупаешь. Если держишь крипту на правильных кошельках или используешь децентрализованные биржи, ты полностью владеешь этими активами, сам решаешь, когда их продавать и по какой цене», — объясняет Игорь Порох.

По его словам, криптовалюты — это рискованные инвестиции, но как показало нынешнее время, любые инвестиции рискованные.

Можно ли стать миллионером благодаря крипте

Для того чтобы заниматься криптовалютой, говорит Порох, следует подойди к этому рынку более профессионально, знать как он работает и как на нем покупать.

«Стать миллионером в крипте можно, если вы на волне бычьего рынка. Это можно сделать за 2−3 года с инвестициями от $10 до $50 тыс. Однако, к входу на этот рынок нужно подготовиться. На медвежьем рынке у вас есть полгода или год, чтобы собрать больше информации, а дальше использовать ее, когда придет время», — говорит он.

О «Invest Talk Summit»

27 мая состоялась конференция по инвестициям «Invest Talk Summit», организованная сайтом «Минфин» при поддержке Академии «Минфина» и Finance.ua.

В конференции приняли участие инвесторы, владельцы ведущих украинских компаний, руководители и эксперты в сфере финансов. Они обсудили текущую ситуацию в экономике и прогнозы ее дальнейшего развития, а также дали свои рекомендации по инвестициям на рынке недвижимости, криптовалюты, сбалансированию инвестиционного портфеля и т. д.

Доступ к полному выступлению Игоря Пороха и других участников «Invest Talk Summit» можно приобрести здесь .

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+45
JWT
JWT
30 мая 2023, 15:38
#
В МММ також можна було… тільки не всім
+
0
malfar
malfar
30 мая 2023, 15:51
#
Маючи $50к — вже мільйонер… шось з заголовком не те…
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