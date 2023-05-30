Рынки замерли в преддверии принятия закона о потолке госдолга США и падение лиры: что нужно знать утром

Фьючерсы на американские акции выросли в понедельник

По итогам вчерашнего дня контракты на S&P 500 и Nasdaq прибавили 0,3% и 0,5% соответственно, а фьючерсы на индекс Dow Jones выросли на 0,2%.

Инвесторы с оптимизмом встретили заключение между Белым домом и Палатой представителей США предварительного соглашения о повышении потолка государственного долга страны.

Теперь Конгресс США должен провести голосование по соответствующему законопроекту. По данным CNBC, рассмотрение закона может состояться уже завтра.

Ранее долгие переговоры по увеличению потолка американского госдолга вызывали у инвесторов опасения, что может в США произойти дефолт.

Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,2%, японский Nikkei увеличился на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, сингапурский STI прибавил 0,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,7% и 1% соответственно.

Настроение инвесторов в Азии было нейтральным в преддверии голосования по законопроекту о потолке госдолга США.

Уолл-Стрит ожидает дальнейшего роста японских акций

Аналитики ведущих инвестиционных банков с Уолл-Стрит видят больший потенциал для дальнейшего роста фондовых индексов Японии после того, как акции японских компаний снова «вернулись в моду».

С начала 2023 года основные японские индексы Nikkei и Topix выросли на 20% и 14% соответственно, достигнув самого высокого уровня с июля 1990 года.

Между тем, стратеги из Goldman Sachs считают, что акции Японии выигрывают от дальнейших «структурных изменений» в экономике страны, а также реструктуризации правил корпоративного управления Токийской биржей, направленной на повышение доходности акционеров.

В свою очередь, аналитики из Bank of America прогнозируют, что в этом году индекс Topix достигнет 2300 пунктов, что на 7% больше текущего уровня, а Nikkei 225 вырастет до 32 500 пунктов, что на 4% больше по сравнению с уровнями, наблюдавшимися утром во вторник.

Будущий рост индексов Японии BofA связывает с возможностями для дальнейшего притока денежных средств из-за рубежа в японские акции.

В Bank of America также отметили, что акций японских компаний не выросли в соответствии с улучшением фундаментальных факторов, которые продолжают улучшаться.

Турецкая лира достигла нового исторического минимума

По итогам вчерашних торгов национальная валюта Турции достигла нового рекордно низкого уровня по отношению к доллару США. Это произошло после того, как действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на воскресных президентских выборах.

С начала года турецкая лира подешевела примерно на 7% по отношению к доллару США и более чем на 90% за последнее десятилетие.

Такое ослабление национальной валюты Турции эксперты связывают с тем, что экономика страны сталкивается с безудержной инфляцией, которая сохраняется на фоне неординарной экономической политики, проводимой правительством Эрдогана в последние годы.

Между тем, в ходе сегодняшних торгов турецкая валюта продолжает ослабевать, снижаясь по отношению к американскому доллару примерно на 1%.