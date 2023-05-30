Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский в понедельник подписал распоряжение о приостановлении грузового движения для российских и белорусских транспортных средств через границу Беларуси с 1 июня. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на PAP.
Польша закрывает границу для российских и белорусских грузовиков
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Что означает решение
Решение предусматривает, что «до особого распоряжения» Польша не будет пропускать через Беларусь грузовые автомобили, седельные тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные на территории Беларуси и россии.
Этот шаг МВД Польши подготовило вместе с санкциями против 365 белорусских чиновников в ответ на заключение активиста польского меньшинства в Беларуси, сопредседателя Союза поляков Беларуси Анджея Почобута.
Глава министерства Каминский поручил подготовить санкции в феврале, на следующий день после осуждения Почобута судом первой инстанции. Два дня спустя после этого приговора Польша приостановила движение на польско-белорусском автомобильном пограничном переходе в Бобровниках к дальнейшим распоряжениям.
После закрытия пункта пропуска «Бобровики» белорусский режим ввел ограничения, по которым польские перевозчики не могут пользоваться пограничными переходами на участке белорусской границы с Литвой и Латвией.
Среди прочего, их транспортные средства проходят таможенное оформление только в пункте пропуска Кукурики — Козловичи с терминалом в Корощине, единственном открытом сегодня польско-белорусском грузовом автомобильном переходе.
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