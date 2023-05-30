За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 410 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 207440 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
410 российских оккупантов, 38 БПЛА и 51 ракета. Потери врага за 29 мая
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Потери врага
- личного состава — около 207 440 (+410) человек ликвидировано,
- танков — 3802 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин — 7469 (+2) ед.,
- артиллерийских систем — 3445 (+10) ед.,
- РСЗО — 575 (+0) ед.,
- средства ПВО — 332 (+1) ед.,
- самолетов — 313 (+0) ед.,
- вертолетов — 298 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3092 (+38),
- крылатые ракеты — 1107 (+51),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6219 (+12) ед.,
- специальная техника — 454 (+1).
Источник: Минфин
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