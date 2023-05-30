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30 мая 2023, 11:18 Читати українською

НБУ аннулировал лицензию на финуслуги кредитному союзу «Гарантия»

Национальный банк аннулировал кредитному союзу «Гарантия» (ЕГРПОУ 26157087) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк аннулировал кредитному союзу «Гарантия» (ЕГРПОУ 26157087) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

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Решение НБУ

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 29 мая 2023 года.

Напомним

КС «Гарантия» были временно остановлены лицензии. Кредитный союз не предоставил информацию и не предоставил копии документов по требованию Национального банка, нарушив требования пункта 74 главы 5 раздела II Положения о лицензировании и регистрации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2021 № 153 (с изменениями).

В установленный Национальным банком срок нарушения устранено не было, поэтому КС «Гарантия» аннулировал лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Решение об аннулировании лицензий вступает в силу 30 мая 2023 года.

После отзыва лицензии финансовое учреждение лишается права вести деятельность по видам отозванных лицензий.

Отзыв лицензий не освобождает финансовое учреждение от исполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vlad98
Vlad98
30 мая 2023, 13:11
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А що там по «Християнській злагоді»? Зібрали з пенсіонерів кошти на десятки мільйонів і не віддали. Тим часом бенефіціари взяли на ці ж гроші кредити, і накупляли собі рухомого і нерухомого майна. Це вже пройшло більш як 10 років, коли вже це майно буде вилучене, а кошти від реалізації повернуті людям?
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