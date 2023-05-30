НБУ аннулировал лицензию на финуслуги кредитному союзу «Гарантия»

Национальный банк аннулировал кредитному союзу «Гарантия» (ЕГРПОУ 26157087) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Решение НБУ

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 29 мая 2023 года.

Напомним

КС «Гарантия» были временно остановлены лицензии. Кредитный союз не предоставил информацию и не предоставил копии документов по требованию Национального банка, нарушив требования пункта 74 главы 5 раздела II Положения о лицензировании и регистрации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2021 № 153 (с изменениями).

В установленный Национальным банком срок нарушения устранено не было, поэтому КС «Гарантия» аннулировал лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Решение об аннулировании лицензий вступает в силу 30 мая 2023 года.