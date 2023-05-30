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30 мая 2023, 10:46 Читати українською

Украинский бизнес может получить до $90 тысяч долларов от USAID: условия программы

Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках программы «Конкурентоспособная экономика Украины» выделило $2 млн на гранты украинскому малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Агентство США по международному развитию (USAID) в рамках программы «Конкурентоспособная экономика Украины» выделило $2 млн на гранты украинскому малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба Министерства экономики.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известно о программеВ рамках программы предусмотрено предоставление около 30 грантов в размере от $35 000 до $90 000.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о программе

В рамках программы предусмотрено предоставление около 30 грантов в размере от $35 000 до $90 000.

Приоритетными отраслями для оказания грантовой поддержки есть информационные технологии, инжиниринг, производство, а также креативные индустрии и услуги. Также программа открыта к заявкам в поддержку других секторов, отвечающих критериям отбора.

Кто получит гранты

Гранты получат предприниматели, желающие выйти на зарубежные рынки и участвовать в международных торговых мероприятиях.

Прием заявок

Прием заявок продлится до 15 сентября 2023 года поэтапно со следующими дедлайнами: 25 июня (для торговых мероприятий с 20 августа 2023 года по 14 февраля 2024 года) и 15 сентября 2023 года (для торговых мероприятий с 15 февраля 2024 года по 15 августа) .

«Предприниматели продолжают работать и экспортировать за границу, продвигая бренд Украины на мировой торговой арене. Грантовая поддержка — это возможность для бизнеса реализовать новые проекты, найти бизнес-партнеров, диверсифицировать производство и экспорт», — прокомментировала министерша экономики Юлия Свириденко.

Она добавила, что приоритетными отраслями для расширения украинского экспорта есть продукция аграрной и пищевой отраслей, продукция и услуги ИТ-сферы, мебельной отрасли.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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