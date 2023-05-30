Rolls-Royce собрался уволить тысячи сотрудников

Британская машиностроительная компания Rolls-Royce Holdings Plc может сократить тысячи сотрудников, пишет The Times со ссылкой на источник в консалтинге.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Планы по увольнению

Компания намерена объединить непроизводственные отделы трех подразделений — гражданской авиации, оборонного сектора и энергетических систем, — в результате чего 10% из работающих в них 30 000 сотрудников могут потерять работу.

Сильнее всего сокращения, вероятно, затронут сотрудников из Дерби, где находится главный офис компании. The Times отмечает, что там размещен бэк-офис Rolls-Royce.

В самой Rolls-Royce заявили, что решения, касающиеся сотрудников, пока не приняты.

«Мы не приняли никаких решений, которые могут оказать потенциальное воздействие на сотрудников, все рассуждения об обратном — чистая спекуляция», — заявил представитель компании.

Программу трансформации компании ранее объявил ее генеральный директор Туфан Эргинбилгич, Rolls-Royce наняла консультантов под руководством McKinsey & Co. для оптимизации своей деятельности.