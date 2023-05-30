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30 мая 2023, 9:16 Читати українською

Rolls-Royce собрался уволить тысячи сотрудников

Британская машиностроительная компания Rolls-Royce Holdings Plc может сократить тысячи сотрудников, пишет The Times со ссылкой на источник в консалтинге.

Британская машиностроительная компания Rolls-Royce Holdings Plc может сократить тысячи сотрудников, пишет The Times со ссылкой на источник в консалтинге.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПланы по увольнениюКомпания намерена объединить непроизводственные отделы трех подразделений — гражданской авиации, оборонного сектора и энергетических систем, — в результате чего 10% из работающих в них 30 000 сотрудников могут потерять работу.
Фото: wikipedia.org

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Планы по увольнению

Компания намерена объединить непроизводственные отделы трех подразделений — гражданской авиации, оборонного сектора и энергетических систем, — в результате чего 10% из работающих в них 30 000 сотрудников могут потерять работу.

Сильнее всего сокращения, вероятно, затронут сотрудников из Дерби, где находится главный офис компании. The Times отмечает, что там размещен бэк-офис Rolls-Royce.

В самой Rolls-Royce заявили, что решения, касающиеся сотрудников, пока не приняты.

«Мы не приняли никаких решений, которые могут оказать потенциальное воздействие на сотрудников, все рассуждения об обратном — чистая спекуляция», — заявил представитель компании.

Программу трансформации компании ранее объявил ее генеральный директор Туфан Эргинбилгич, Rolls-Royce наняла консультантов под руководством McKinsey & Co. для оптимизации своей деятельности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Abramon
Abramon
30 мая 2023, 10:05
#
Будуть звільняти офісних працівників.
+
0
godvinik
godvinik
30 мая 2023, 10:45
#
Не факт. Автоматизація, вузли і деталі все одно роблять в Китаї
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