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30 мая 2023, 11:00 Читати українською

Fin Blogger Award собирает самых известных инвесторов страны

«Минфин» и «Биржевой университет» приглашают всех, кто интересуется инвестициями, на церемонию награждения Fin Blogger Award, которая состоится 2 июня в Киеве на территории Unit.City (Дорогожицкая, 3).

Это первая в Украине профессиональная премия для блоггеров, развивающих культуру инвестирования в стране. В этом году участие в борьбе за звание лучшего принимают участие 33 финансовых эксперта в 6 номинациях.

В программе мероприятия запланированы выступления спикеров-гостей и панельная дискуссия с победителями в конце. Финансовые эксперты и лидеры мнений поделятся опытом инвестирования и расскажут:

  • как им удалось заработать на ценных бумагах в 2022 году;
  • какие тренды доминируют на фондовом рынке в 2023 году;
  • как инвестировать в кризис и без стабильного дохода;
  • какой инструмент для инвестирования сейчас выбрать.

Это будут Мирослав Король, Павел Бойко, Юлия Баткалова, Ксения Губанова, Дмитрий Карпиловский, Михаил Пацан, Павел Корева, Филипп Олейник и другие.

Во время мероприятия официально объявят победителей Fin Blogger Award 2023 в следующих номинациях: «Лучший YouTube-канал», «Лучший экспертный инстаблог», «Лучший Telegram-канал об инвестициях», «Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер», «Развитие финансовой грамотности детей Будущий лидер финансового блогинга».

Изюминкой вечера станет выступление Евгения Хмары — известнейшего пианиста-виртуоза Украины. По завершению всех ждет нетворкинг, новые знакомства, а также фуршет. Такие меры дают невероятный заряд энергии, новых идей и инициатив.

Кто угодно может попасть на торжественную церемонию награждения победителей и познакомиться с лидерами мнений в нише финансов лично.

Стоимость билета на церемонию награждения — 500 грн. Все деньги пойдут на социальный проект по развитию финансового образования детей — летний лагерь финансовой грамотности.

Скидка на квитки 15% по промокоду: Minfin15

Купить билет на грандиозное событие можно по ссылке.

Источник: Минфин
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