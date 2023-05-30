Торговая платформа DIFX выходит на рынок СНГ

DIFX позволяет торговать между различными классами активов — акциями, валютными парами, металлами, а также криптовалютами и индексами. Анонсированы программы вознаграждений для новых пользователей.

Компания DIFX (Digital Financial Exchange), с офисами в ОАЭ, Хорватии и Сингапуре, объявила о выходе на рынок СНГ — новый рынок привлекает отношением местных регуляторов к криптовалютам, а также растущим интересом пользователей к возможностям финансовых рынков.

Запустившись в 2021 году как криптовалютная биржа, сегодня DIFX предлагает более 400 торговых инструментов для инвестиций и трейдинга — среди них криптовалюты, акции, форекс, сырьевые товары и индексы.

Основным приоритетом DIFX является безопасность средств пользователей — они хранятся на защищенных кошельках Fireblocks — компании по обеспечению безопасности криптовалют для банков и финансовых учреждений. Также компания сотрудничает с Hacken и CER.live с целью соблюдения высоких стандартов безопасности.

По словам CEO компании Джиту Катария инвестиции в безопасность необходимы, т.к. у DIFX долгосрочные цели, а пользователи становятся более требовательными в этом аспекте. «Что касается выхода на новый рынок — это входит в стратегию глобального присутствия DIFX. Нам доверяют 400 тыс верифицированных пользователей из Юго-Восточной Азии, Европы и Африки, а теперь мы намерены предоставить лучший сервис для трейдинга и инвестирования в финансовые рынки в СНГ» — говорит CEO DIFX.

Также на платформе работает Программа наследования с возможностью завещать родным и близким средства на свои счетах — распределение гарантировано произойдет благодаря блокчейну.

Англоязычное сообщество DIFX в телеграме насчитывает более 45000 человек. Также запущен русскоязычный чат, где будут анонсы мероприятий, живое общение с командой, а также различные маркетинговые активности.

Новые пользователи из СНГ получат бонусные 500 USD для трейдинга и стейкинга — отличная возможность протестировать платформу!

О компании DIFX

Digital Financial Exchange (DIFX) — это международная платформа для торговли различными классами активов, которая предоставляет пользователям безопасную и надежную торговлю, инвестирование и хранение цифровых и традиционных активов. Платформа подходит как розничным, так и институциональным трейдерам, предлагая широкий спектр активов — таких как: товары, акции, криптовалюты, индексы и т. д. Среди основных преимуществ — кастодиальный кошелек, партнерская программа и IB, большой список торговых инструментов и многое другое.

Контакты: marketing@difx.io