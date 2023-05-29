Курс валют на вечер 29 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 12 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валюта Открытие 29 мая Закрытие 29 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,27/39,64 39,15/39,54 12/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,22−37,55 грн. Евро покупают за 40,20 грн., а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,50, евро — 40,50−40,70 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .