К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 12 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 29 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 29 мая
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Закрытие 29 мая
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,27/39,64
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39,15/39,54
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12/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,22−37,55 грн. Евро покупают за 40,20 грн., а продают за 40,80 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,50, евро — 40,50−40,70 грн.
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Источник: Минфин
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