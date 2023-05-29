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29 мая 2023, 15:32 Читати українською

Аналитик RoboForex: переводы гастарбайтеров в Украину снизились на 8% в I квартале 2023 года

НБУ отчитался о состоянии платежного баланса Украины. Аналитик обратил внимание на данные по экспорту компьютерных услуг и переводам трудовых мигрантов. Перечисления наших гастарбайтеров остаются одним из главных источников иностранных валют. Этот показатель рос последние 5 лет, увеличение наблюдалось даже в «ковидном» 2020 и «военном» 2022 годах. Причиной столь стремительного развития экспорта рабочей силы стал упрощенный визовый режим с ЕС. Продажа IT-услуг динамично развивается в нашей стране с 2010 года. На темпы ее ускорения не повлияла даже пандемия коронавируса, однако боевые действия и проблемы в энергетике начинают оказывать свое негативное влияние. Массовая миграция семей от боевых действий повлияло на снижение объемов переводов трудовых мигрантов. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

Динамика этих операций представлена на диаграмме ниже.

Переводы гастарбайтеров за январь 2022/2023 гг (млн долларов США). Источник: НБУ

В I квартале 2023 года объемы переводов трудовых мигрантов едва достигли 3,07 млрд долларов США — снижение к аналогичному периоду 2022 года составило 8,04%. Эти средства семьи гастарбайтеров тратят в Украине, тем самым поддерживая курс гривны и внутренний спрос. Ресурсы идут непосредственно в экономику нашей страны и способствуют росту ВВП. Падение объемов данного показателя негативно скажется на послевоенном восстановлении экономики Украины и стабильности курса гривны.

Экспорт IT-услуг Украины за январь 2022/2023 гг (млн долларов США). Источник: НБУ

В прошлом году ежемесячный экспорт IT-услуг превышал показатели 2021 года только до июня. В середине лета 2022 года данная отрасль стала ощущать на себе негативные факторы военного противостояния. Лишь в декабре прошлого года удалось компенсировать потери прошлых месяцев. По итогам I квартала нынешнего года экспорт IT-услуг достиг отметки в 1,68 млрд долларов США — снижение к аналогичному периоду 2022 года составило 16,21%. Однако стоит отметить, что в марте 2023 года данный показатель увеличился на 15,16% до 600,00 млн долларов относительно марта 2022 года.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,60, а евро достиг отметки 40,80. Проблемы с экспортом сельхозпродукции лишь усугубляют ситуацию, так как снижается выручка в иностранных валютах.

Источник: Минфин
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