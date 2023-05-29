Аналитик RoboForex: переводы гастарбайтеров в Украину снизились на 8% в I квартале 2023 года

НБУ отчитался о состоянии платежного баланса Украины. Аналитик обратил внимание на данные по экспорту компьютерных услуг и переводам трудовых мигрантов. Перечисления наших гастарбайтеров остаются одним из главных источников иностранных валют. Этот показатель рос последние 5 лет, увеличение наблюдалось даже в «ковидном» 2020 и «военном» 2022 годах. Причиной столь стремительного развития экспорта рабочей силы стал упрощенный визовый режим с ЕС. Продажа IT-услуг динамично развивается в нашей стране с 2010 года. На темпы ее ускорения не повлияла даже пандемия коронавируса, однако боевые действия и проблемы в энергетике начинают оказывать свое негативное влияние. Массовая миграция семей от боевых действий повлияло на снижение объемов переводов трудовых мигрантов. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex .

Динамика этих операций представлена на диаграмме ниже.

Переводы гастарбайтеров за январь 2022/2023 гг (млн долларов США). Источник: НБУ

В I квартале 2023 года объемы переводов трудовых мигрантов едва достигли 3,07 млрд долларов США — снижение к аналогичному периоду 2022 года составило 8,04%. Эти средства семьи гастарбайтеров тратят в Украине, тем самым поддерживая курс гривны и внутренний спрос. Ресурсы идут непосредственно в экономику нашей страны и способствуют росту ВВП. Падение объемов данного показателя негативно скажется на послевоенном восстановлении экономики Украины и стабильности курса гривны.

Экспорт IT-услуг Украины за январь 2022/2023 гг (млн долларов США). Источник: НБУ

В прошлом году ежемесячный экспорт IT-услуг превышал показатели 2021 года только до июня. В середине лета 2022 года данная отрасль стала ощущать на себе негативные факторы военного противостояния. Лишь в декабре прошлого года удалось компенсировать потери прошлых месяцев. По итогам I квартала нынешнего года экспорт IT-услуг достиг отметки в 1,68 млрд долларов США — снижение к аналогичному периоду 2022 года составило 16,21%. Однако стоит отметить, что в марте 2023 года данный показатель увеличился на 15,16% до 600,00 млн долларов относительно марта 2022 года.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,60, а евро достиг отметки 40,80. Проблемы с экспортом сельхозпродукции лишь усугубляют ситуацию, так как снижается выручка в иностранных валютах.