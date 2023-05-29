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29 мая 2023, 15:02 Читати українською

ООН оценила убытки украинских фермеров из-за войны в $3,9 миллиарда

Война в Украине и ее экономические последствия нанесли значительный ущерб производству и доходам малых фермеров, которые превышают $3,85 млрд. Об этом говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщает Интерфакс-Украина.

Война в Украине и ее экономические последствия нанесли значительный ущерб производству и доходам малых фермеров, которые превышают $3,85 млрд.

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Убытки фермеров

В общенациональном опросе ФАО приняли участие 1927 малых сельхозпроизводителей, специализирующихся на растениеводстве и животноводстве, имеющих земельные участки площадью до 250 гектаров, расположенные в 23 областях, включая подконтрольные Украине отдельные районы Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей.

Согласно результатам опроса, в Украине почти на 80% сократилось количество мелких производителей, из которых 1% — производители продукции животноводства, прекратившие производство небольших объемов продукции растениеводства, почти 7% — производители продукции растениеводства, полностью прекратившие производство.

По информации ФАО, около 12% малых сельхозпредприятий сообщили, что часть их земель потенциально загрязнена боеприпасами. Больше всего пострадали прифронтовые области, где эту информацию подтвердили 32% респондентов.

Почти 90% малых производителей продукции растениеводства сообщили о падении доходов, причем более 70% из них зафиксировали значительное, а 25% резкое снижение.

Мелкие производители продукции животноводства пострадали в меньшей степени, однако более 60% из них проинформировали о снижении доходов, в том числе 46% назвали его значительным или резким.

ФАО также отмечает рост проблем из-за нарушения цепочек создания добавленной стоимости в агропродовольственном секторе. В среднем 9% респондентов сообщили, что торговые посредники приостановили свою деятельность или не смогли закупить больше продукции.

Большинство опрошенных производителей указали среди проблем сложность доступа к ресурсам из-за высоких цен, нехватки работников, нехватки топлива или электроэнергии для обеспечения работы сельхозтехники или даже отсутствия доступа к электроэнергии.

Кроме того, наблюдается обрушение рынков сельхозпрессурсов (удобрений и семян), в частности, в прифронтовых областях.

По информации ФАО, наибольшими потребностями, о которых сообщили респонденты для продолжения производства, является обеспечение удобрениями, топливом и семенами, доступ к кормам или фуражу, пополнение поголовья животных и доступ к рынкам сбыта.

Источник: Минфин
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