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29 мая 2023, 13:52 Читати українською

Рост минималки. Минэкономики предлагает увеличить на 14% в 2024 году

Министерство экономики предложило повысить минимальную зарплату в 2024 году на 14% — до 7651 грн, по сравнению с нынешними 6700 грн. Об этом сообщила Федерация профсоюзов, ссылаясь на первое заседание совместной рабочей комиссии по подготовке предложений по установлению размера минималки.

Министерство экономики предложило повысить минимальную зарплату в 2024 году на 14% — до 7651 грн, по сравнению с нынешними 6700 грн.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагает Минэкономики

По данным профсоюзов, заместитель министра Татьяна Бережная объявила предложения Минэкономики на 2024 год, предоставленные Министерству финансов:

  • размер минимальной заработной платы — 7651 грн (сейчас — 6700 грн);
  • размер должностного оклада работника І тарифного разряда единой тарифной сетки — 3443 грн (сейчас — 2893 грн).

По информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах апреля 2023 составил 7782 грн.

Минимальная зарплата в Украине и мире: как изменилась за год и что на нее можно купить

Министерство финансов до 19 июня ожидает от Министерства экономики уточненный макропрогноз, чтобы сосчитать необходимые бюджетные расходы для обеспечения предложенных размеров минималки.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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