Рост минималки. Минэкономики предлагает увеличить на 14% в 2024 году

Министерство экономики предложило повысить минимальную зарплату в 2024 году на 14% — до 7651 грн, по сравнению с нынешними 6700 грн. Об этом сообщила Федерация профсоюзов, ссылаясь на первое заседание совместной рабочей комиссии по подготовке предложений по установлению размера минималки.

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Что предлагает Минэкономики

По данным профсоюзов, заместитель министра Татьяна Бережная объявила предложения Минэкономики на 2024 год, предоставленные Министерству финансов:

размер минимальной заработной платы — 7651 грн (сейчас — 6700 грн);

размер должностного оклада работника І тарифного разряда единой тарифной сетки — 3443 грн (сейчас — 2893 грн).

По информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах апреля 2023 составил 7782 грн.

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Министерство финансов до 19 июня ожидает от Министерства экономики уточненный макропрогноз, чтобы сосчитать необходимые бюджетные расходы для обеспечения предложенных размеров минималки.