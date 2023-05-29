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29 мая 2023, 15:58 Читати українською

Производство патронов, мин и дронов в Украине: эксперт назвал порог входа в этот бизнес

В условиях полномасштабной войны инвестиции в производство оружия не только выгодны, но и полезны для государства. О пороге входа в это направление, рассказал во время конференции по инвестициям «Invest Talk Summit» председатель правления Альянса «Новая энергия Украины», командир спецподразделения ударных дронов «Белый орел» Валерий Боровик.

В условиях полномасштабной войны инвестиции в производство оружия не только выгодны, но и полезны для государства.

Инвестиционный порог входа в производство патронов составляет $7−12 млн в зависимости от того, какое покупать оборудование турецкое или американское. Рентабельность же здесь, по словам Боровика, очень высока благодаря значительным потребностям такой продукции. Даже если в Украине будут работать 10 патронных заводов, потребность в них будет оставаться.

Следующий вариант инвестиций — изготовление мин. «Порог здесь от $2 до $10 млн, а производство окупается за 3−4 месяца. Если вы посмотрите, как работает Рамштайн, сейчас формируется коалиция для поставки огромного количества снарядов», — отметил он.

Также можно вложить деньги в производство дронов или комплектующих к ним. «Это может быть производство контролеров, моторов, пропеллеров. Это то, что мы можем делать, а потребности в них огромные», — отметил Боровик.

По словам эксперта, потребность в такой продукции не исчезнет и после победы Украины. «Следующий наш огромный рынок — россия. Мы будем продавать туда продукцию всем сторонам, будем всем помогать, пусть сражаются между собой», — прогнозирует эксперт.

О «Invest Talk Summit»

27 мая состоялась конференция по инвестициям Invest Talk Summit, организованная сайтом «Минфин» при поддержке Академии «Минфина» и Finance.ua.

В конференции приняли участие инвесторы, владельцы ведущих украинских компаний, руководители и эксперты в сфере финансов. Они обсудили текущую ситуацию в экономике и прогнозы ее дальнейшего развития, а также дали свои рекомендации по инвестициям на рынке недвижимости, криптовалюты, сбалансированию инвестиционного портфеля и т. д.

Доступ к полному выступлению Валерия Боровика и других участников Invest Talk Summit можно приобрести здесь.

Источник: Минфин
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