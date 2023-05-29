Morgan Stanley предсказал обвал лиры почти на 40% после победы Эрдогана

28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК Турции, по итогам обработки 99,32% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 51,91% голосов, а его соперник и кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу — 48,09%.

Эрдоган известен своим нестандартным подходом к денежно-кредитной политике. Политик уверен, что низкие процентные ставки способствуют снижению инфляции, в то время как мировые центробанки, наоборот, повышают ставку для борьбы с ростом цен.

Эрдоган заявил, что в случае его победы во втором туре выборов инфляция в Турции будет и дальше снижаться вместе с процентными ставками. В апреле инфляция в Турции была на уровне 43,68% при ставке в 8,5%.