В случае если действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего переизбрания на новый пятилетний срок по-прежнему будет выступать за сохранение низких процентных ставок, курс лиры к доллару рухнет почти на 40% к концу года. Об этом предупреждают аналитики Morgan Stanley, их прогноз приводит Bloomberg.
Morgan Stanley предсказал обвал лиры почти на 40% после победы Эрдогана
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Прогноз экспертов
Эксперты Morgan Stanley спрогнозировали, что уже к концу 2023 года доллар может подорожать почти до 28 лир, если в Турции не изменится подход к проведению денежно-кредитной политики.
По состоянию на 10:01 валютная пара доллар США/турецкая лира торговалась на международном рынке Форекс по 20,05 лиры за доллар. Это на 0,4% выше уровня закрытия торгов в пятницу, 26 мая.
Напомним
28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК Турции, по итогам обработки 99,32% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 51,91% голосов, а его соперник и кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу — 48,09%.
Эрдоган известен своим нестандартным подходом к денежно-кредитной политике. Политик уверен, что низкие процентные ставки способствуют снижению инфляции, в то время как мировые центробанки, наоборот, повышают ставку для борьбы с ростом цен.
Эрдоган заявил, что в случае его победы во втором туре выборов инфляция в Турции будет и дальше снижаться вместе с процентными ставками. В апреле инфляция в Турции была на уровне 43,68% при ставке в 8,5%.
Комментарии - 2