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29 мая 2023, 14:42 Читати українською

Morgan Stanley предсказал обвал лиры почти на 40% после победы Эрдогана

В случае если действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего переизбрания на новый пятилетний срок по-прежнему будет выступать за сохранение низких процентных ставок, курс лиры к доллару рухнет почти на 40% к концу года. Об этом предупреждают аналитики Morgan Stanley, их прогноз приводит Bloomberg.

В случае если действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своего переизбрания на новый пятилетний срок по-прежнему будет выступать за сохранение низких процентных ставок, курс лиры к доллару рухнет почти на 40% к концу года.
Фото: antikor.com.ua

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Прогноз экспертов

Эксперты Morgan Stanley спрогнозировали, что уже к концу 2023 года доллар может подорожать почти до 28 лир, если в Турции не изменится подход к проведению денежно-кредитной политики.

По состоянию на 10:01 валютная пара доллар США/турецкая лира торговалась на международном рынке Форекс по 20,05 лиры за доллар. Это на 0,4% выше уровня закрытия торгов в пятницу, 26 мая.

Напомним

28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК Турции, по итогам обработки 99,32% бюллетеней действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 51,91% голосов, а его соперник и кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу — 48,09%.

Эрдоган известен своим нестандартным подходом к денежно-кредитной политике. Политик уверен, что низкие процентные ставки способствуют снижению инфляции, в то время как мировые центробанки, наоборот, повышают ставку для борьбы с ростом цен.

Эрдоган заявил, что в случае его победы во втором туре выборов инфляция в Турции будет и дальше снижаться вместе с процентными ставками. В апреле инфляция в Турции была на уровне 43,68% при ставке в 8,5%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
xapyga
xapyga
29 мая 2023, 15:58
#
Не слабо так43,68%, войны нет, да и страна не самая последняя, а инфляция …
+
0
mantis05
mantis05
29 мая 2023, 17:35
#
Так, а что не так? сидит бессменный идиот, который не понимает как устроена экономика и управляет педалью. В более-менее развитых странах, не бывает такого, чтобы президент страны лез в дела ЦБ. А этот же клоун: он и к ЦБ лезет, и через партию влиял на выдачу БЛ, и даже на локальном уровне- его партия продавала разрешения на застройку. Землетрясение как-бы намекнуло туркам, что так делать не надо, но админресурс даёт о себе знать. Но это с точки зрения того что выгодно Турции. Для Украины- всё ништяк: дурачок Эрдоган, по-дешёвому пиарится, используя пинки по рабсее, попутно продавая в Украину много нужных товаров по выгодной цене. Выгода одних, не всегда выгода других.
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