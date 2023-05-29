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29 мая 2023, 14:20 Читати українською

Госдолг Украины за месяц вырос еще на $4,3 миллиарда

Госдолг Украины продолжает расти. В апреле он вырос на $4,3 млрд, поскольку поступили транши кредитов МВФ и Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

Госдолг Украины продолжает расти.
Фото: konkurent.ua

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Как изменился госдолг

По состоянию на 30 апреля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4544,87 млрд гривен или $124,28 млрд.

За апрель сумма долга выросла в гривневом эквиваленте на 159,92 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на $159,92 млрд. С начала года госдолг вырос на 471,37 млрд гривен или на $12,89 млрд.

Госдолг вырос в основном из-за того, что в апреле Украина получила транш кредита МВФ на 2,7 и 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Благодаря этому Международные резервы Украины за апрель выросли на 12,8% до $35,9 млрд. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (с августа 2011 г).

США обязались предоставить бюджету Украину в 2023 году помощь в виде грантов на $9,9 млрд, ЕС предоставит 18 млрд евро макрофинансовой помощи в виде льготных кредитов.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
Lamo
Lamo
29 мая 2023, 14:40
#
Нащо брати в борг щоб гроші не використовувати, а класти під матрац?
+
+60
alexkush
alexkush
29 мая 2023, 14:46
#
Щоб показувати, шо ростуть золотовалютні резерви на бумазі
+
+90
zzel
zzel
29 мая 2023, 15:06
#
В долг берет государство, а деньги под матрас попадают уже конкретного чиновника или депутата от слуги народа

но пока по новостям они оседают в диванах
+
0
vt313
vt313
29 мая 2023, 16:57
#
Для рейтинга
+
0
zevs1
zevs1
29 мая 2023, 15:52
#
А тем временем куда-то делось 9млрд грн выделенных на закупку вооружений и никто ничего не знает как это могло произойти.
+
0
TAN72
TAN72
29 мая 2023, 17:32
#
Под какой матрас, деньги идут на финансирование — армии, пенсий, бюджетников, сдерживание курса, ОВГЗ и т. д.
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