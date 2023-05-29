Госдолг Украины за месяц вырос еще на $4,3 миллиарда

За апрель сумма долга выросла в гривневом эквиваленте на 159,92 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на $159,92 млрд. С начала года госдолг вырос на 471,37 млрд гривен или на $12,89 млрд.

По состоянию на 30 апреля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4544,87 млрд гривен или $124,28 млрд.

Госдолг вырос в основном из-за того, что в апреле Украина получила транш кредита МВФ на 2,7 и 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Благодаря этому Международные резервы Украины за апрель выросли на 12,8% до $35,9 млрд. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (с августа 2011 г).

США обязались предоставить бюджету Украину в 2023 году помощь в виде грантов на $9,9 млрд, ЕС предоставит 18 млрд евро макрофинансовой помощи в виде льготных кредитов.