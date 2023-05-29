Госдолг Украины продолжает расти. В апреле он вырос на $4,3 млрд, поскольку поступили транши кредитов МВФ и Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.
Госдолг Украины за месяц вырос еще на $4,3 миллиарда
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Как изменился госдолг
По состоянию на 30 апреля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4544,87 млрд гривен или $124,28 млрд.
За апрель сумма долга выросла в гривневом эквиваленте на 159,92 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на $159,92 млрд. С начала года госдолг вырос на 471,37 млрд гривен или на $12,89 млрд.
Госдолг вырос в основном из-за того, что в апреле Украина получила транш кредита МВФ на 2,7 и 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.
Благодаря этому Международные резервы Украины за апрель выросли на 12,8% до $35,9 млрд. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (с августа 2011 г).
США обязались предоставить бюджету Украину в 2023 году помощь в виде грантов на $9,9 млрд, ЕС предоставит 18 млрд евро макрофинансовой помощи в виде льготных кредитов.
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но пока по новостям они оседают в диванах