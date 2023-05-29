Нацбанк аннулировал лицензии ООО «ФК «Хантер» на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НБУ аннулировал лицензии финансовой компании «Хантер»
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Аннулирование лицензий
Аннулированы лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление услуг по факторингу, на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита.
«Мера влияния применена за систематическое нарушение ООО «ФК «Хантер» требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — отмечается в сообщении.
Кроме того, компания не предоставила по запросу Национального банка информацию и документы. В результате Нацбанк в 2022—2023 годах трижды оштрафовал ее.
По данным госреестра, бенефициаром ФК «Хантер» указана Юлия Демина.
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