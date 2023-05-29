Рынки США и Азии продемонстрировали смешанную динамику и потолок госдолга США: что нужно знать утром

Фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику по итогам недели

S&P 500 прибавил 0,3%, высокотехнологичный Nasdaq — 2,5%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 1%.

Всю прошлую неделю инвесторы внимательно следили за интригой вокруг потолка государственного долга США, ожидая его повышения в ближайшее время, чтобы избежать потенциального дефолта в стране.

Между тем, Nasdaq показал лучшую динамику среди основных фондовых индексов США и зафиксировал пятый недельный прирост подряд благодаря начавшемуся ралли в акциях технологических компаний, вызванным ажиотажем вокруг технологий искусственного интеллекта.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона закончили неделю разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился на 1,1%, японский Nikkei вырос на 0,3%, южнокорейский Kospi подорожал на 0,9%, сингапурский STI прибавил 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 2,2% и 3,6% соответственно. В понедельник рынки Азии преимущественно растут.

Между тем, японский Nikkei продолжает свое восходящее ралли и уже достиг 33-летнего максимума.

Белый дом и Палата представителей США достигли соглашения о повышении потолка госдолга

По данным CNBC News, в воскресенье участники переговоров достигли предварительного соглашения о повышении потолка государственного долга США, а также работали над тем, чтобы обеспечить достаточное количество голосов республиканцев и демократов, чтобы принять бюджетные изменения в ближайшие дни.

Центральное место в компромиссном соглашении занимает двухлетнее сохранение размера бюджетных расходов за исключением возможного увеличения расходов на оборону и поддержку ветеранов.

Стороны стремились как можно скорее договориться о повышении потолка американского госдолга несмотря на то, что на днях министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты могут объявить дефолт по своим долговым обязательствам к 5 июня — на четыре дня позже, чем ранее предполагалось.

Прибыль промышленных предприятий Китая продолжает снижаться

По данным Национального бюро статистики Китая, прибыль промышленных компаний страны в январе-апреле 2023 года снизилась на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китайские компании продолжают бороться со слабым внутренним спросом на фоне неустойчивого восстановления экономики Китая после пандемии COVID-19, а также со снижением спроса на основных экспортных рынках страны.

Мрачные показатели прибыли появились после того, как ряд экономических показателей по Китаю, охватывающих промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в недвижимость, показали, что восстановление во второй по величине экономике мира теряет импульс.

Ранее в этом месяце премьер-министр страны Ли Цян пообещал принять меры по расширению внутреннего спроса и стабилизации внешнего спроса, чтобы способствовать устойчивому восстановлению экономики Китая.