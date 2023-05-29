За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 430 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 207 030 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
430 российских оккупантов, 4 танка и 61 БПЛА. Потери врага за 28 мая
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Потери врага
- личного состава — около/ about 207 030 (+430) человек ликвидировано,
- танков — 3801 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин — 7467 (+11) ед.,
- артиллерийских систем — 3435 (+10) ед.,
- РСЗО — 575 (+1) ед.,
- средства ПВО — 331 (+2) ед.,
- самолетов — 313 (+0) ед.,
- вертолетов — 298 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3054 (+61),
- крылатые ракеты — 1056 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6207 (+15) ед.,
- специальная техника — 453 (+2).
Источник: Минфин
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