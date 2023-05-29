Американская Delta Air Lines пятый год подряд остается самым дорогим авиабрендом мира

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто лидирует

Пятерка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом и состоит из American Airlines Group (+35,5% до $8,5 млрд), United Airlines Holdings (+42%, до $7,8 млрд), Emirates (+2,4 %, до $5,1 млрд) и Southwest Airlines Co. (-4,6% до $4,7 млрд).

Китайские авиаперевозчики China Southern Airlines и China Eastern Airlines улучшили свой рейтинг и поднялись соответственно на шестую позицию с девятой и седьмой с одиннадцатой.

Бренд China Southern подорожал за год на 39,5% — до $3,23 млрд, China Eastern — почти на 26%, до $2,85 млрд. Еще один представитель этой страны Air China остался на девятой строчке (+9,3 %, до $2,6 млрд).

Air Canada переместилась на девятое место с шестого (+2,9%, до $2,58 млрд), тогда как Qatar Airways переместилась на 10-ю позицию из 17 (+22,6%, до $2,47 млрд).

Немецкая Lufthansa и японская ANA выпали из топ-10 и переместились на 13 строчку из 7 и на 11 из 10 соответственно.

Одиннадцать авиакомпаний из Китая попали в топ-50 по стоимости бренда в этом году против десяти в 2022 году. Число американских авиаперевозчиков не изменилось — восемь.

Наиболее значительно подорожал бренд Ethiopian Airlines — на 79% (до $498 млн), отмечается в сообщении Brand Finance. Авиакомпания занимает 46-е место.