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29 мая 2023, 10:19 Читати українською

Американская Delta Air Lines пятый год подряд остается самым дорогим авиабрендом мира

Американская Delta Air Lines возглавляет рейтинг самых дорогих брендов среди авиакомпаний мира по итогам пятого года подряд. Как пишет Brand Finance, стоимость бренда за прошлый год увеличилась на 22% — до $8,9 млрд, передает «Интерфакс-Украина».

Американская Delta Air Lines возглавляет рейтинг самых дорогих брендов среди авиакомпаний мира по итогам пятого года подряд.
Фото: cfts.org.ua

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Кто лидирует

Пятерка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым годом и состоит из American Airlines Group (+35,5% до $8,5 млрд), United Airlines Holdings (+42%, до $7,8 млрд), Emirates (+2,4 %, до $5,1 млрд) и Southwest Airlines Co. (-4,6% до $4,7 млрд).

Китайские авиаперевозчики China Southern Airlines и China Eastern Airlines улучшили свой рейтинг и поднялись соответственно на шестую позицию с девятой и седьмой с одиннадцатой.

Бренд China Southern подорожал за год на 39,5% — до $3,23 млрд, China Eastern — почти на 26%, до $2,85 млрд. Еще один представитель этой страны Air China остался на девятой строчке (+9,3 %, до $2,6 млрд).

Air Canada переместилась на девятое место с шестого (+2,9%, до $2,58 млрд), тогда как Qatar Airways переместилась на 10-ю позицию из 17 (+22,6%, до $2,47 млрд).

Немецкая Lufthansa и японская ANA выпали из топ-10 и переместились на 13 строчку из 7 и на 11 из 10 соответственно.

Одиннадцать авиакомпаний из Китая попали в топ-50 по стоимости бренда в этом году против десяти в 2022 году. Число американских авиаперевозчиков не изменилось — восемь.

Наиболее значительно подорожал бренд Ethiopian Airlines — на 79% (до $498 млн), отмечается в сообщении Brand Finance. Авиакомпания занимает 46-е место.

Источник: Минфин
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